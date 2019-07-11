局長說太快被味全龍打臉…韓國瑜又扯上政治

2019-07-11 12:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市運動發展局長程紹同昨晚在臉書宣布，重返職棒的味全龍隊，決定選擇高雄市做主場，但發文不到1小時就遭味全龍打臉否認此事，程今替自己緩頰稱「球團有壓力」，高雄市長韓國瑜則說，政治歸政治、體育歸體育，讓在場媒體錯愕不解何意。

媒體今追問韓國瑜，味全龍是否選擇高雄作為主場，韓說，高雄還是熱情歡迎要來本地作為培訓、訓練駐紮的球隊，但是要再呼籲一遍，「政治歸政治、體育歸體育」；韓未針對此事再多做說明，媒體事後詢問在場的新聞局長王淺秋是否有政治力介入，王則稱，由運發局回應。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法