被點名「政治跳蚤」 南市議員林宜瑾：「我又不是韓國瑜」

2019-07-11 12:22

〔記者蔡文居／台南報導〕參選本屆台北市長落選的吳蕚洋發起成立「白色聯盟」新政黨，並點名北高市長柯文哲、韓國瑜等多名政治人物為「政治跳蚤」，要推動訂定防止帶職參選及按比例退還選舉補助款。台南市新增的立委第四選區（永康區、新化區、新市區）的兩位參選人、民進黨市議員林宜瑾及國民黨市議員林燕祝也遭點名。

對此，林宜瑾今天表示，台灣的選制每兩年選一次，一次中央、一次地方選舉，很多縣市長也是立委出身，而這些立委也是議員出身，大家都經過各層級的歷練，有基層的經驗，再前進國會為人民發聲也是理所當然，若非如此，政治運作上也會顯得不成熟。

林宜瑾說，這是選制的關係，一定會遇上帶職參選，這很難避免，這是「選制的共業」，如果大家都同一天選就沒有這問題。除非選制改變，否則不可避免。

她說，她已連任6屆議員，而立委新選區是今年元月才通過，並非原本就有的選區，誰也無法確定會有新選區，而她是在選民的期待、力勸下，並且她在地方也做滿了21年的議員，又不是韓國瑜只當了幾個月就要選總統，她有捨我其誰的使命，如果選民認為不好，她初選怎會過關而不是選擇其他參選人？顯見鄉親也認同。

市議員林燕祝則表示，這只能說她在地方的服務受到肯定，她1年356天與她的秘書都在地方服務，沒有休息。這次是受到鄉親的鼓勵才出來參選，而且她老家就在新化，新化鄉親也認為為了地方發展要有一個在地的女兒出來。她在地方落實服務，這次為了擴大服務才出來參選，事實上也是基於這樣原因才參選。

她表示，她尊重民意，法律怎麼規定，她就怎麼遵守，她參選一切尊重法律的規定來辦理。

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