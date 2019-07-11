郭賴恩怨導火線 「鄉林士林官邸」曾遭彭淮南點名炒房

2019-07-11 12:26

〔記者徐義平／台北報導〕9年前，曾遭前央行總裁彭淮南直接點名炒房的商辦案「鄉林士林官邸」，今日竟又引爆國民黨總統參選人郭台銘與商總理事長賴正鎰之間的「購屋紛擾」。

該案土地是13年前，鄉林建設以15.5億元、每坪近140萬元向台灣金聯購得，基地面積逾1100坪，土地使用分區為特定商業區，不過，在取得土地後，鄉林董事長賴正鎰便以「豪宅」的行銷手法醞釀話題。

2009年預售時，賴正鎰便率先喊出每坪300萬元、1戶要價7億元的天價，並宣稱已購買家包括上市櫃董事長、鮭魚回流台商及中國知名企業人士等，此舉引起前央行總裁彭淮南關注，甚至罕見地公開點名該案每坪300萬元就是「炒房」。

2012年則遭到北市府建管處稽查，發現該案在施工時擅改樓高，因此，依「建築法」中的「未依工程圖樣或說明書施工」、「未經申報勘驗先行施工」等規定，對起造、承造、監造人等開罰，甚至勒令全面停工。當時的台北市市長郝龍斌也公開指出，「該案不能建豪宅及招待所」，意外引發外界關注。

該案為地上8層、地下4層建物，共規劃25戶，每戶225至250坪，全案已在5年前完工，不過，似乎一戶都沒有賣出去，目前整棟作為鄉林建設在台北的總部，未來則傾向規劃以醫美為主軸的商業設施，希望能夠吸引買家上門買下整棟建案。

房地產業者指出，其實「鄉林士林官邸」並非特例，士林官邸特區裡頭有部分商業土地是以豪宅規格為訴求，甚至也吸引部分台灣知名企業大老購買。

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