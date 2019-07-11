調查局高官轉傳蘇揆擲筆造謠片遭懲處 法務部長下午公開說明

2019-07-11 11:44

〔記者錢利忠／台北報導〕行政院長蘇貞昌擲筆謠言風波持續擴大，就連負責嚴打假訊息的高雄市調查處副處長顏正義，也一時不察在LINE上轉貼，調查局督察處介入調查後，昨天以顏身為主管卻未以身作則，輕率轉傳未經查證的訊息，將他調離主管職務；據悉，法務部長蔡清祥對於此事極為重視，今天下午將針對此事公開說明。

蔡清祥本月9日出席最高檢察署舉辦的查賄及暴力督導小組揭牌儀式時，曾針對假訊息影響選舉一事，強調執法機關應嚴斥並立即處理；當日同樣也受邀出席揭牌的調查局長呂文忠，也針對調查官轉貼假訊息一事，受訪指調查結果如有違反相關規定，一定會依照法規議處。

調查局經過初步調查後，指顏正義在LINE接到大學同學傳來的擲筆影片及訊息，隨興轉傳調查班群組，不久後另名同學告知影片是假的，他準備再傳「假訊息警語」時，正巧接獲長官詢問電話，自覺不妥，立刻收回影片訊息，最後未傳送警語訊息。

調查局指出，在顏正義轉傳影片前，網路已流傳相同訊息，顏並非假消息源頭，更無所謂特殊立場、移花接木或公器私用的情形；顏也對於自己輕率轉傳又未及時加註警語，造成外界誤解及調查局形象受損，深感抱歉。

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