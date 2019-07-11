蔡英文今午啟程 出訪加勒比海友邦國家

2019-07-11 11:24

〔記者楊淳卉／綜合報導〕總統蔡英文今午將啟程展開為期12天的「自由民主永續之旅」，率團訪問海地、聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯等加勒比海友邦國家，並於去、返程過境美國停留兩晚。蔡總統稍早於臉書發文表示，她會隨時在社群跟大家報告進度，請大家鎖定，掌握最新的外交成果進度，也要記得幫她轉發，讓更多人知道我們拚外交的成果。

蔡總統11日至22日率團訪問加勒比海友邦國家，去、返程分別過境美國兩晚。訪團11日中午啟程，同日抵美國於東岸紐約過境2晚，13日午間離美前往此行第一站海地訪問，並接續訪問聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯，19日離開聖露西亞抵美國於中部羅拉多州丹佛市過境停留2晚，22日中午返抵國門，全程12天11夜。

蔡總統表示，我們和友邦的許多合作計畫，秉持著互惠互助的精神，也落實聯合國 永續發展目標。這次出訪，她也將會前往視察台灣技術團和友邦合作的豐碩成果。

蔡總統表示，另外，透過出訪，她也要向友邦表達感謝，謝謝他們長期在國際上為台灣仗義直言，同時，她也會去看看海外的台灣鄉親。

蔡總統說，她會隨時在社群跟大家報告進度，請大家鎖定，掌握最新的外交成果進度，也要記得幫她轉發，讓更多人知道我們拚外交的成果。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法