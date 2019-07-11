台大山地農場侵害原民土地權利 監委糾正政院等單位

2019-07-11 11:15

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員瓦歷斯•貝林指出，台灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場於日治時期被圈劃為「台北帝國大學」山地農場，但實際上未供教學試驗使用；台灣光復後，內政部、行政院草率同意將土地撥交該校使用，嚴重侵犯原住民族土地權利，已提案糾正行政院、原住民族委員會、內政部及台大。

監委表示，歷經1930年霧社事件的台大山地農場，面積約1092公頃，原屬日治時期「能高郡番界地」的「高砂族保留地」，疑因政治因素，遭日本政府於1937年將其圈劃為台北帝國大學山地農場，但實際上並未供教學試驗使用。

監委指出，台灣光復後，自1958年起辦理全省原住民保留地測量登記期間，原台灣省政府民政廳卻未將台大山地農場登記為原住民保留地，以保障原住民族土地權利；內政部及行政院也未查明台大實無使用需求，即草率於1969年間，同意將土地撥交台大使用。

監委說，台大取得土地後，竟將土地委外種菜及培育菜苗對外銷售，每年賺取上千萬元收入，更於前年發生育苗失誤而賠償1484萬餘元巨款的疏失，明顯不符原奉准撥用土地的目的，顯已嚴重侵犯原住民族土地權利，也有違台大山地農場設立宗旨，違失之咎甚明。

監委強調，綜上違失情節，監察院要求行政院應本諸憲法、原住民族基本法及聯合國「原住民族權利宣言」有關原住民族土地權利保障的規定意旨，切實督促有關機關檢討改進並依法妥處；至於坐擁全台0.94%土地管理使用權的台大，也應體認上開疏失並本諸謙抑精神，妥予解決本案山地農場土地歸屬的爭議。

監委說，台大山地農場多位屬保安林及水庫集水區範圍，將來如順利由台大釋出部分土地並劃歸為原住民保留地，應請原民會協同各權責機關積極監控、輔導，當地原住民族也應依法妥善使用土地，力求原住民族土地權益保障與國土保安的兼顧與均衡，消弭外界疑慮，並樹立原住民族土地權利回復之典範。

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