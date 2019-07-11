建案買賣結怨？ 商總理事長賴正鎰：郭台銘多慮了

2019-07-11 11:17

〔記者李雅雯／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘自曝因為建案買賣不成而得罪商業總會理事長賴正鎰，所以賴正鎰不支持他當總統。賴正鎰今天上午10點許受訪表示，「這個可能是郭台銘多慮了啦」，兩人沒有結怨也是好朋友，支持韓國瑜是因為其政見較符合商業總會需求。

郭台銘今天表示，多年前賴正鎰在士林官邸旁弄了一塊地，後來才知道僅能做住宅，所以郭台銘沒有買下，也因此得罪賴正鎰。

賴正鎰今天上午回應，士林官邸旁的建案是可以用作辦公廳舍，不能用做住宅，當時郭台銘帶母親來看，本來是想做住宅，經其轉述當時台北市長郝龍斌的說法，才知僅能做辦公廳舍。

賴正鎰和郭台銘的印象有些落差，賴正鎰強調，那個建案僅能做辦公廳舍，確實最開始也有點搞混，也是經郭台銘轉述才知郝龍斌已確認，那個建案僅能用做辦公廳舍用。

賴正鎰說，和郭台銘沒有結怨也是好朋友，只是商業總會對韓國瑜提出的政見較認同，尤其是對於台灣未來、兩岸經濟發展，和郭台銘沒有私人恩怨，「得罪」是他自己的猜想，那時有去看房子是事實，但絕不會因為房子買賣不成就和客人怎麼樣，那個是商業用地，只能用辦公樓，最開始有誤會。

對於郭台銘放話當選總統就要查他的稅，賴正鎰回應，企業作為上市公司都很守法地在繳稅，當一個領導人要有心胸、氣度，如果因為不支持他就要對企業查稅，這大家聽到都會覺得怪怪的。

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