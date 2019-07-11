被徵詢當總統副手？ 鄭文燦：這事情沒有發生

2019-07-11 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨初選由總統蔡英文出線後，外界關注將由誰擔任副手，目前正訪問華府的桃園市長鄭文燦被問及是否有被徵詢時則表示，「這個事情沒有發生」，並強調他期許把事情做好，沒有想其他可能。

綜合媒體報導，鄭文燦於當地時間10日在華府智庫「威爾遜中心」（Woodrow Wilson Center）就台灣民主與印太戰略發表演說，他在演講後接受媒體訪問時，被問及是否有被徵詢擔任副手？鄭文燦表示「這個事情沒有發生」；針對媒體追問個人意願時，鄭文燦則強調，市長與市民間有無形契約，他希望把事情做好，沒想其他可能性。

對於媒體追問無形契約除了做好是否包括做滿，鄭文燦則說「每個政治人物與他的選民契約都是做滿」。鄭文燦也說，相信蔡總統會做有智慧安排，他充分支持，也會做好選戰支持者。至於是否會在紐約與即將過境的蔡總統會合，鄭文燦則說，總統行程由總統發言人說明，他自己在紐約則是沒有公開行程。

針對國民黨總統初選參選人郭台銘稱牽線Lamigo桃猿隊交易卻遭不明政治人物干涉，鄭文燦則澄清，指郭台銘「當然是講錯了」，強調Lamigo可以百分之百決定交易對象，不需要問過他，他也希望Lamigo能留在桃園，桃園也會繼續支持、投資Lamigo，不對過於交易對象則不清楚。

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