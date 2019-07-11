被徵詢當總統副手？ 鄭文燦：這事情沒有發生
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民進黨初選由總統蔡英文出線後，外界關注將由誰擔任副手，目前正訪問華府的桃園市長鄭文燦今日被問及是否有被徵詢時則表示，「這個事情沒有發生」。（資料照）

民進黨初選由總統蔡英文出線後，外界關注將由誰擔任副手，目前正訪問華府的桃園市長鄭文燦今日被問及是否有被徵詢時則表示，「這個事情沒有發生」。（資料照）

2019-07-11 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨初選由總統蔡英文出線後，外界關注將由誰擔任副手，目前正訪問華府的桃園市長鄭文燦被問及是否有被徵詢時則表示，「這個事情沒有發生」，並強調他期許把事情做好，沒有想其他可能。

綜合媒體報導，鄭文燦於當地時間10日在華府智庫「威爾遜中心」（Woodrow Wilson Center）就台灣民主與印太戰略發表演說，他在演講後接受媒體訪問時，被問及是否有被徵詢擔任副手？鄭文燦表示「這個事情沒有發生」；針對媒體追問個人意願時，鄭文燦則強調，市長與市民間有無形契約，他希望把事情做好，沒想其他可能性。

對於媒體追問無形契約除了做好是否包括做滿，鄭文燦則說「每個政治人物與他的選民契約都是做滿」。鄭文燦也說，相信蔡總統會做有智慧安排，他充分支持，也會做好選戰支持者。至於是否會在紐約與即將過境的蔡總統會合，鄭文燦則說，總統行程由總統發言人說明，他自己在紐約則是沒有公開行程。

針對國民黨總統初選參選人郭台銘稱牽線Lamigo桃猿隊交易卻遭不明政治人物干涉，鄭文燦則澄清，指郭台銘「當然是講錯了」，強調Lamigo可以百分之百決定交易對象，不需要問過他，他也希望Lamigo能留在桃園，桃園也會繼續支持、投資Lamigo，不對過於交易對象則不清楚。

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