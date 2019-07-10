科技賄選？ 警方布線偵查行動支付、虛擬貨幣買票

2019-07-10 23:49

［記者黃美珠／竹縣報導］比特幣、線上遊戲點數也可能用來買票嗎？！刑事局局長黃明昭，過去曾擔任過新竹縣政府警察局刑警隊隊長，熟悉新竹縣的居民特性等，就不排除有這樣的可能性！

日前他跟警政署署長陳家欽到新竹縣政府警察局跟同仁座談選舉佈雷查賄技巧時，特別要求基層同仁對於遊戲點數、比特幣等虛擬貨幣、或行動支付有無可能從「現金買票」轉變成為前述「科技買票」的工具，或用以下注賭盤左右選局等都要提早因應和防備。

新竹縣警局表示，時代科技的進展讓越來越多人習慣使用電子錢包、行動支付。再加上新竹縣境內有很多科技人群居，因為工作的形態和屬性、以及他們勇於使用科技產品解決生活大小事的生活習慣等，前述狀況確實不無可能讓有心想要買票、或經營選舉賭盤者心動想要「進軍」。

而參考過去他們取締選舉賭盤，也確實查獲過有人以匯款方式下注，所以新竹縣警方在不排任何可能下，確實也對電子錢包、虛擬貨幣、或線上遊戲點數有無可能被利用來下注選舉賭盤、甚至收受賄款等，已經提早進行佈線偵防。

不過新竹縣警方也認為，比起前述這些容易留下相關電磁記錄的「科技買票」方式，傳統現金買票依舊是有心人士認為最隱密、安全的首選。

但為達到淨化選舉的任務，面對明年大選的賄選查察，他們都會分頭並進，對各種方式的賄選態樣都將嚴陣以待。

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