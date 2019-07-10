「0708監聽報告表」外流 國民黨中常會為總統初選民調掀波

2019-07-10 19:01

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨從8日起已開始每晚執行總統初選民調電訪作業，卻因為黨內有心人士刻意釋出一份某位參選人陣營在5家民調公司監聽的民調觀察員記錄彙整而成的「0708監聽報告表」，在今日中常會上被中常委江碩平拿來質疑「民調資料」外流，造成初選民調不公，並恐將對15日民調結果出爐後續的黨內整合不利。

黨內人士說，觀察員由各參選人陣營指派，來歷不清楚，當初民調會議曾經要求各陣營觀察員不能記錄民調過程，對於還有某陣營指示觀察員做類似記錄，黨部十分無奈，而且內容是否正確，不得而知，但最可議的是，有心人士刻意將某陣營的監聽報告釋出，想要藉此質疑民調資料外流，形塑初選民調不公的印象，動機非常可議。

據了解，在江碩平拿出「0708監聽報告表」後，除了組發會主委李哲華當場說明民調執行流程，還有中常委要求說明資料來源，但江碩平都不願說明，面對本報採訪時，江則稱不清楚資料來源，並以「查無實據，不能亂講」回應，因此黨內認為江碩平遭人利用，故意把資料丟給江，再拿到中常會上來質疑初選公正性。

知情人士透露，「0708監聽報告表」內容只是8日當天某陣營觀察員在5家民調公司電訪現場監聽情況記錄，雖有韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中等5位參選人各自在互比、對比的支持電話通數，但筆數十分有限，與實際5家民調公司總計2000多份有效樣本數天差地遠，根本不等於「民調資料」。

據了解民調過程人士指出，觀察員每晚在每家民調公司可能聽到完整訪問內容的電話通數大概頂多三十幾通，原因是監聽過程採隨機切換電訪員的訪談音訊，觀察員除了會聽到很多無效的電訪，在切換電訪員時，聽到的內容可能已經訪問到一半或即將結束。

這位人士強調，所謂監聽報告資料一定是局部、片斷的內容，絕不等於「民調資料」，會中國民黨發言人歐陽龍還舉自己第一次參加台北市議員黨內提名初選為例，指他所派出的觀察員一個晚上只有聽到三通支持自己的電話，因此一度認為自己無法通過初選，沒想到最後公布的民調結果卻是最高的30幾趴支持度。

據了解，在監聽電訪過程中，現場投影幕會配合出現該電訪員的勾選過程畫面，如果觀察員發現有勾選錯誤，就會當場記錄該樣本編號，待當晚所有電訪執行結束後，再重聽錄音更正，像8日當晚的爭議電話就只有個位數，原因都是電訪員聲音聽不清楚或有勾選錯誤的個案，而且在重聽後爭議都已處理完畢，所以目前累積所有的有效樣本，都不存在爭議，5家民調公司當日民調資料也都已經彌封並鎖入中央黨部的保險櫃裡，民調公司電腦則是清空不留資料，因此黨中央掛保證不會有民調資料外洩的問題。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法