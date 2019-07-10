小學生問「兩岸一家親」 柯文哲虧：小小年紀問這麼尖銳

2019-07-10 20:19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今日下午出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂–2019暑期市政體驗營」，與國小高年級學生進行座談，有學生提問「為何支持兩岸一家親」，柯文哲反虧「你小小年紀怎麼問這麼尖銳的問題」，接著強調一家親比一家仇好。

柯文哲今下午出席市政體驗營，與國小高年級組學生進行模擬會議，學生提問相當踴躍。有學生直接問柯，為何支持兩岸一家親？柯反虧：「你小小年紀怎麼問這麼尖銳問題？」讓在場的學生笑聲連連。

接著柯文哲說，「兩岸一家親」沒有涉及政治問題，這句話沒有涉及九二共識、一國兩制、一個中國等政治意涵，對他而言只是民間交流的善意，也許不是每個人都有正面回應，但自己就是言語上先表達一個善意，就這樣。

還有學生反映，公車APP不準，APP原本顯示公車快到站卻突然跳成30分鐘，柯文哲又反問：「我用都很準，你是哪一線（公車）？」接著說，「我猜你的手機沒有吃到飽，（APP）不是一直在更新狀態」，柯還虧說「你的手機拿來，我幫你查一下」、「你哪一條線拿給我查查看」。

在市政體驗營見習台北自來水處的學生提到，水處稱台北的水可以直接飲用，好奇問柯「裝水的話會直接在水龍頭裝嗎？」柯則笑說，（水）都是他隨扈裝的，他不曉得怎麼裝，但台北市的水可以生喝，還虧學生說，「你喝喝看拉肚子在講」，但若有問題應該是水塔有問題，太久沒用，若每天都用，從水龍頭裝水應該是沒問題。

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