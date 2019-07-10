郭台銘稱能翻轉基隆 議員直言：你現在就可以來投資

2019-07-10 17:52

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨總統初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘今天造訪基隆時表示，基隆港是非常好的貨運轉運港口，只要重新定位、改造，可以成為世界主要港口。對此，基隆市議員張之豪說，郭董，你現在就可以翻轉基隆，基隆的大武崙工業區還有空位，你可以馬上來投資。

郭台銘今天到基隆廟口奠濟宮參拜時表示，基隆港是非常好的出口港口，因台灣外銷沒落，港口萎縮，只要重新改造、定位，可以讓基隆港再度成為世界主要港口，他強調，只有郭台銘懂經濟，可以翻轉基隆經濟，讓基隆港再起飛。

對於郭董的談話，張之豪說，基隆長年以來，優質工作機會有限，讓年輕人必須通勤台北，除了造成人口外流以外，通勤的舟車勞頓，更讓交通成為死結。現在港口正在轉型，中央政府與基隆市攜手推動，觀光郵輪母港正在積極發展，2018年旅客突破108萬人次，國際郵輪成長13%，新的東岸旅運大樓正在蓋，15萬噸的世界夢號也在前天正式啟航。

張之豪表示，經濟部工業局也提高基隆的工業區的容積率，大武崙工業區原本是210%，現在提高為315%，很多廠商都在更新建設，擴大投資基隆。開發文化觀光產業、促進企業擴大投資，增加在地優質工作機會，這都是蔡英文總統與市長林右昌、立委蔡適應這幾年來，調整基隆經濟體質的成果。

「郭董，你現在就可以翻轉基隆，請問你打算怎麼做？」張之豪說，郭台銘先生貴為台灣首富，如果要翻轉基隆，你現在就可以。基隆的大武崙工業區總共有57家廠商、六堵工業區有53家廠商。現在，在大武崙工業區還有一個空位（100坪），你可以馬上來投資。「蔡英文與林右昌、蔡適應，為基隆做的事，大家都有看到。郭董，現在換你了，請問你可以為基隆做什麼？」

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