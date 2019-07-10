郭、韓推「國家養」政見 朱立倫打臉：支票開太大

2019-07-10 18:08

〔記者王捷／台南報導〕自稱台南女婿的前新北市長朱立倫，今天回娘家拉票，下午他接受電台專訪，提到郭台銘與韓國瑜都有講到幼兒、老人「國家養」政策，他認為參選人有不同的聲音，但郭、韓的「支票開太大」，他有財經專長，他知道依據目前的狀況，不可能做到「國家養」，而且也不公平，面對弱勢，政府應該「幫忙」，但對可以負擔的民眾，政府只能盡量減少他們的負擔。

朱立倫說，這次國民黨參選人，郭、別人經驗也很多，例如郭台銘是一位好的企業家，韓國瑜韓粉也很多，他與兩人不同的地方是，他有財經專長，而且是國民黨內最有經驗的人，無論行政、立法都有經驗。

針對郭、韓提出的「國家養」政見，朱立倫認為，這張支票開太大，0到6歲國家養，以目前財政不能做到，也不公平，孩子雖然國家要重視，但是家經濟許可，應該自己養，不能交給國家，如果家庭有困難，百分百國家要負擔，對於一般民眾，政府能做的是減少民眾的負擔，例如讓私立幼兒園加入公共托育，政府補助私立機構加盟公托，這樣才公平，相對65歲國家養，也是一樣的道理，不能只喊個口號說都是國家養。

朱立倫說，他在桃園執政時，有議員質詢，營養午餐應該全由政府出，他不贊成，他贊成應該給學童吃健康、弱勢政府要負責，但是不能全部學童都由政府出錢，他堅持這個原則，因為政府的錢不是個人的，是民眾的，應該把資源用在需要的人身上。

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