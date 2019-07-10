交長林佳龍抵澎 送澎湖多項交通建設大禮

2019-07-10 19:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部長林佳龍今應立委楊曜之請抵澎，巡視中正永安橋、跨海大橋改建工程、漁翁島遊客中心及澎湖國際海灣燈光節等工程，允諾全力支持中正永安橋改建工程、同意澎湖比照台東國外線接駁國內線行李優惠及加速新臺華輪汰建案。

立委楊曜提出爭取100億元，改建中正永安橋及跨海大橋橋墩美化案，希望打通澎湖內海任督二脈，讓內海漁業資源商機生生不息，獲得交通部長林佳龍大力支持，率領相關局處首長抵澎，並實地會勘中正永安橋及跨海大橋，澎湖縣長賴峰偉也列席爭取相關建設。

賴峰偉表示，中正永安橋改建工程，因前朝反對擱置，現在重建經費所需20億元，並加碼爭取興建馬西大橋，讓馬公與西嶼連成一氣，串聯成澎湖環狀交通網，達到全島10分鐘生活圈，並希望新臺華輪未來澎湖縣府接手年虧1900萬元，交通部能解決；林佳龍允諾全力支持中正永安橋改建案，並宣布即日起澎湖比照台東，國外接駁國內線行李放寬至23公斤，但要聯乘票，國內國外機票開成一張。

另外針對普悠瑪號原預計下月取消雙駕駛規定，林佳龍表示因為台鐵發生普悠瑪事件，所以用雙駕駛保險，雖APP上路，但仍希望累積多一點時間，但普悠瑪調查懲處還未告一段落，所以暫時仍維持雙駕駛制度；至於長榮航空罷工事件，林相信長榮是飛安最安全的公司，至於勞資關係處理，站在交通部主管機關而言，除了法理站得住腳，希望也能兼顧情理。

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