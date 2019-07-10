赴宜蘭拚初選 郭台銘：要找回台灣經濟榮景

2019-07-10 18:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］鴻海前董事長郭台銘今來到宜蘭，先到宜蘭縣議會拜訪議長張建榮與宜蘭縣長林姿妙等人，再到宜蘭市五穀廟及頭城鎮慶元宮參拜，過程中受到支持者熱烈歡迎；郭台銘致詞時指出，宜蘭是民主的聖地，是國民黨目前得到最多支持的地方，他如果贏了初選，一定帶大家找回台灣經濟榮景。

郭台銘與林姿妙、張建榮談到宜蘭科學園區的開發；郭台銘說，前鴻海集團副總裁戴正吳現在去日本幫他接管夏普社長，戴正吳也是宜蘭人，可以邀請夏普到宜蘭投資。

有記者詢問，林姿妙這次會見郭台銘，是否是要公開力挺郭，林姿妙尷尬地回應，國民黨初選誰出線，她就挺誰，公平、公開、公正；郭台銘則緩頰回應，縣長能來見他就是挺，很感謝縣長在百忙中趕來見他。

會後郭台銘先趕往三星鄉陳定南紀念園區，接著再到宜蘭市五穀廟及頭城鎮慶元宮參拜，過程中獲得支持者的熱烈歡迎，到五穀廟前，郭台銘還特意坐上競選「戰車」入場，與路邊民眾揮手致意，爭取支持；郭台銘致詞時指出，來到宜蘭縣參拜，他感受到很多人熱烈歡迎，以及宜蘭人的熱情。

郭台銘說，他參選總統，需要大家幫忙，如果能夠在初選出線，他會以過去的經驗，為老百姓打拼，他絕對不會貪汙，絕不會為了個人的利益，他絕對會為老百姓的利益來做事情。

郭台銘說，宜蘭不但是祖先開墾的基地，也是民主的聖地，更是國民黨目前得到最多支持的地方，希望大家繼續給國民黨支持，給郭台銘支持，他只要贏得初選，一定帶大家組國家隊，打世界盃，找回台灣經濟榮景。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法