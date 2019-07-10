被爆拿市府補助出國玩、幫參選人造勢 桃產總抗議

2019-07-10 12:06

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議員王浩宇槓上桃園市產業總工會（桃產總），頻頻在臉書放話指責桃產總一面拿政府的錢到日本旅遊，辦活動為市長參選人朱梅雪造勢；桃產總理事長莊福凱等10多人今天到市府抗議，除指責王浩宇外，也出示市長鄭文燦帶著黨內市議員候選人余信憲同框照片，質疑同樣的活動兩樣標準，要市府說清楚講明白。

市府勞動局勞動關係科長張哲航則到場說明，日本考察是市府邀請各工會代表參加並非旅遊，另勞動局的確有補助「桃園市總工會」、「桃園市職業總工會」及桃產總辦理勞工育樂活動，桃產總辦理相關活動，只要符合規定就可以依法核銷，至於活動內容遭議員質疑為候選人助選，桃產總應該自己對外說清楚、講明白。

王浩宇則強調「我說的話我負責，到市府抗議幹嘛？」並痛批桃產總一直在玩兩面手法，又要抗議、又要補助，去日本考察難道沒有旅遊行程，更誇張的是去年11月4日在「埔心牧場」辦的烤肉、打漆彈活動，華航工會推出的桃園市長候選人朱梅雪，不但到場呼口號，還被莊福凱帶著到處拜訪拉票，把勞教搞成選舉場合，這已經明顯違反選罷法，不排除提出賄選告訴。

另余信憲父親余金來表示，他是「桃園市職業總工會」理事，兒子要參選市議員，才帶著兒子出席工會活動，與鄭文燦是不期而遇。

莊福凱表示，去年6月接受勞動局邀請到日本考察，絕對不是旅遊行程；工會秘書長葉瑾瑜則說，3大勞團可依法向市府申請辦理勞工教育、育樂活動經費，桃產總申請育樂經費是三大總工會比例最少的，既然市府依法核定經費，就不應該任由議員無的放矢，抹煞工會經營苦心。

葉瑾瑜也出示，鄭文燦、余信憲參加「桃園市總工會」同框照片，認為朱梅雪如果參加桃產總烤肉活動不合法，那鄭文燦呢？

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