網路發起罷免盧秀燕 中市府：尊重特定族群言論

2019-07-10 11:21

〔記者張菁雅／台中報導〕公民團體上個月發起罷免高雄市長韓國瑜連署行動，而在台中市，也有臉書社團發起罷免市長盧秀燕，目前已有上千位成員加入。媒體詢問對罷免行動的看法，盧秀燕僅表示，「謝謝」。台中市政府新聞局長吳皇昇則說，對於網路上特定群組的言論，市府表示尊重，市政規劃逐步展現施政成果，相信市民會逐漸感受得到。

臉書社團「罷免盧秀燕」表示，社團成立目的是「反對無能市長，一起站出來捍衛台中的安全，堅決抵抗黑道勢力，一起來罷免盧秀燕」。該社團成員已有上千人。

臉書社團「滑鐵盧行動」則在昨（9）日成立，該社團表示，根據「公職選罷法」，市長就職1年後可以提出罷免，因此將在今年12月25日後開始罷免行動。屆時會公佈時間、地點，開放台中市民簽署第1階段提議連署書。

面對媒體詢問罷免行動，盧秀燕僅微笑表示，謝謝！

吳皇昇則表示，對於網路上特定群組的言論，市府表示尊重，然而，新市府團隊上任僅6個月，已積極按市政規劃逐步展現施政成果，台中市民也有智慧和判斷能力，相信會逐漸感受得到，市府會持續為台中的未來和下一代的環境來努力。

吳皇昇指出，盧秀燕上任後，致力於托育政策補強、公托公托倍增、恢復老人健保補助、建置長照據點等政策，更加速建置台中巨蛋、會展中心、國民運動中心等建設，對外則積極招商建置單一窗口，並籌辦台中購物節、台灣燈會、專屬台中的特別耶誕節等重大活動，針對台中各個區塊也因地制宜，擬訂12項政策方針進行都市規劃工程，更戮力改善空品，達成「富市台中，新好生活」的城市願景目標。

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