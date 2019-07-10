遭韓粉、韓天媒體批韓黑 楊秋興：我句句實話、正氣凜然

2019-07-10 07:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高雄縣長楊秋興今晨透過臉書指出，韓粉、韓天媒體説他是韓黑，他從來就沒有黑韓、更不是韓黑，所說的句句實言，正氣凜然。

楊秋興表示，媒體詢問（陷阱？）為什麼倒戈不支持韓？他回答 「我是支持韓選市長，我怎麼也沒想到韓剛當選、就要選總統，當初如果知道韓選上市長馬上要參選總統，我就不會支持他，如果我再支持韓選總統，那我豈不成為詐騙集團共犯。」

他強調自己只是說出實話、說出大多數高雄人的心聲啊！由近日反對韓參選的民調及罷免韓行動可見一斑。

至於「恩將仇報」説，楊秋興說明是在黃光芹爆料後、媒體採訪時被動説出，卻被外界誤解為求官說，他説出委屈穩忍了半年內心話，卻也句句實話，由韓不敢直接面對媒體提問而顧左右而言他 「我和楊秋興都是好朋友，這兩天我會約他見個面」等敷衍言詞，可以証明。

他形容「Yes I Do！」是噁心說，這句話是男女朋友結婚時在教堂答詢，多麼神聖與浪漫的一句話啊！怎麼會被韓應用在參選總統議題上呢？自己也只是說出心中的感受，韓應該欣然接受批評吧！

他認為以上句句實話、何來黑韓呢？自己也不會無聊到去扮演韓黑的角色，實際參與政治距今41年，工程師個性讓他講真話，他是獨立政治個體，不會受仼何人指使，才德不足以當政治家、但也看不起醜陋政客，午夜夢迴提筆寫出心中一點感受。

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