留言挺罷韓店家遭韓粉辱罵 她報警提告：應挺身而出

2019-07-10 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄鹽埕區「廣德家」煎餅店支持連署罷免市長韓國瑜，日前遭一名韓粉婦人闖入騷擾，在店內的一名女學生還遭飆罵「去死」。有一名高雄網友留言力挺店家，卻遭韓粉指名道姓辱罵，讓她決定報警提告，「我應該要挺身而出制止這種歪風」。

一名女網友在臉書社團「公民割草行動」發文表示，她9日上午到警察局進行人生第一次報案，「這兩天看到太多韓粉，放肆咒罵別人的影片，加上我在廣德家的粉絲頁留言說我會到場支持，並且提供空白的罷免書給店家，然後就有某位韓粉開始瘋狂留言了，還對我指名寫著『我看妳要吠到什麼時候』？」。

女網友說，當時心裡只有一個念頭，「我應該要挺身而出制止這種歪風，不管是當面咒罵或是網路上咒罵，都應該要讓他們（韓粉）知道，不是打著『愛與包容』的口號，就能到處放肆的口無遮攔傷害其他真正愛高雄愛台灣的人民」。

女網友指出，雖然警察向她表示，提告不一定能告成功，但她還是要試看看，「也希望大家遇到惡意韓粉的攻擊可以挺身而出，不需要正面衝突，但要讓他們理解，這樣到處霸凌跟他們想法不同的人是一件錯誤的事，並且需要為此付出代價」。

許多網友紛紛留言稱讚原PO，「加油，牠們真的很瘋狂，該給牠們一點教訓」、「我挺妳，支持反霸凌」、「學校沒教好，只好上法院教育他們什麼叫『尊重』」、「希望能藉由行動讓他們懂得言論自由和禮貌，支持！」、「支持正義，不需要姑息養奸，加油！支持你...」。

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