阿北現身龍井擠爆 狂噴金句這樣說政治…

2019-07-09 20:56

〔記者陳建志／台中報導〕台北市長柯文哲今晚7點抵達台中龍井忠和里朝安宮，被現場2、300名爆滿人潮嚇到，他致詞時說，人活在世間，只要做到「對的事情做，不對的事情不要做，認真做」3項就好，還說政治就是「政府是可信、公務員服務人民、法律是給人民遵守、司法是公平、警察是抓壞人、監獄是關有罪的人」，不改率性，僅簡短致詞就和現場民眾拍照。

柯文哲說，他的人生哲學就是「心存善念，盡力而為」，人活在世間，只要做到「對的事情做，不對的事情不要做，認真做」3項就好。他說，自己做台北市長，每星期一到五早上7點半準時上班，即使出國深夜12點才回國，但隔天還是準時上班。有人問他，做4年台北市長為何能還債530多億？錢從哪裡來？追根究柢就是這3個原則。

柯文哲問現場民眾，台灣人有比新加坡人懶惰、笨嗎？但這20年來台灣慢慢落後，主要原因就是內耗。大家問他對政治有什麼看法，其實就是建立「對的社會、正常的國家」就行了，政治就是「政府講話要可信、公務員是服務人民、法律是給人民遵守用的，司法是公平、警察是抓壞人、監獄是關有罪的人」，這樣就好，其他多說無益。

現場湧進2、300名柯粉，柯文哲簡短和大家分享後就和大家拍照，現場擠滿排隊人龍，專程趕來的紀姓民眾說，從臉書社團和親友那裡得知這個活動，全家人都來參加表達支持，柯文哲沒有政黨包袱，可以認真做事，希望他出來選總統。

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