喊台灣不只五缺有「七缺」 郭台銘：第七缺缺對的領導人

2019-07-09 18:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘今天下午到新竹市名剎竹蓮寺及都城隍廟參拜，這已是他宣布參選總統後，第三度來到新竹市，他在竹蓮寺說，新竹市是台灣科技首府，台灣不僅五缺，第六缺是缺投資，還有第七缺就是缺對的領導人，而他就是最佳的台灣領導人。

郭台銘原本預定下午3點10分到竹蓮寺參拜，但行程延遲近50分，讓在場守候的媒體、國民黨市議會議長許修睿及10幾名市議員都覺得幕僚未能掌控好時間。郭台銘下午近4點乘著戰車來到竹蓮寺，支持者簇擁高喊，「支持郭台銘、台灣一定贏」。

郭台銘說，他宣布參選總統不多久，就到新竹市與科技廠商座談，他發現新竹有很多科技人才，也有很多未來產業，也有新興機會，不管是新竹市、新竹縣、甚至包括苗栗縣，一定是全台灣高科技的首府，與台南做為台灣南北兩大科技重鎮。

他說，未來台灣的經濟發展，新竹市是台灣不可或缺的重鎮，他也提到，科學園區是全世界的名片，全台灣要仿照新竹科學園區一樣再擴大，有關的五缺，其實他覺得還有第六缺「缺投資」，第七缺「缺對的領導人」，他要爭取這個位子，在觀世音菩薩的見證下，一定會做有為有守的領導人，也會在媽祖的領導下做對的領導人。

他說，鴻海公司已宣布要加薪，針對軍公教加薪，一定要比照這個，退休不要砍掉，加了要加一輩子。

郭台銘說，外傳民進黨號召支持者在國民黨民調時支持韓國瑜，有所謂的「三殺」，就是先殺高雄、再殺立委，再幹掉中華民國的總統，但這是三輸，如果要三贏，大家要考慮有沒有更合適的人選，大家要冷靜的考慮考慮。

針對韓國瑜所提的徵兵制，郭台銘說，將來的國防要靠和平，就算會有戰爭，能避免就要避免，沒有人願意把家的小孩送到戰場，國防要靠戰力、不是靠兵力、軍力，且要有尊嚴式的進行防禦，甚至是利用科技，像是遠端搖控或無人機等，因此國防要靠科技。

隨後在眾人的擁護及呼口號後，郭台銘再到都城隍廟參拜，結束新竹市行程。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法