暗酸郭董育兒政策 柯文哲PO文：完全「國家養」不大可能

2019-07-09 19:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘投入國民黨內總統初選，喊出「0到6歲國家養」，還霸氣稱「拿自己的財產來擔保」。台北市長柯文哲傍晚在臉書貼文說，「選舉支票要開很容易，但是有行政經驗的人就知道，要實現沒那麼簡單」，暗酸郭董的育兒政策「不大可能」。

柯文哲貼文以【國家幫你養】為題，開場就說，選舉支票要開很容易，但是有行政經驗的人就知道，要實現沒那麼簡單。

他談到，去年選市長，有候選人喊出「第二胎國家養」，現在又有人提出「0到6歲國家養」、「65歲以上國家養」等口號，其實不管怎麼「養」，對年輕父母來說，單純給生育補助並沒有解決問題，後面的養育、教育才是問題。

柯P直言，完全「國家養」不大可能，「國家幫你養」還比較有可能，這也是台北市政府這幾年努力的方向。

柯文哲接著細數近年北市府政策，布建20處的「大公托」（公辦民營托嬰中心），以及50處的「小家園」（社區公共托育家園），小家園透過4個托育員照顧12個小孩的模式，讓父母可以安心把0到2歲的小孩交給他們照顧，這個模式在台北市率先實驗成功後，現在也擴展到其他縣市。

市府也盤點閒置的國小空間，來做托育家園、2歲專班，以及3歲至5歲的公共化幼兒園，希望未來從0歲到12歲，都可以在同一個學校照顧、就讀。如果臨時有事孩子需要幫忙照顧，還有「臨時托育」、「臨時照顧」的服務可以申請。

柯文哲最後更暗諷，發錢很簡單，完整的系統建立才是大工程，長久之計才是一個負責任的政府應該做的事。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法