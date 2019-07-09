我加入南印度洋漁業協定 漁捕權益有保障

2019-07-09 20:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國以「中華台北」名稱，正式加入「南印度洋漁業協定」（Southern Indian Ocean Fisheries Agreement，SIOFA）。外交部今天表示，加入該協定可鞏固在印度洋公海的漁捕權益，更有助我國遠洋漁業產業的發展，並確保漁民利益獲得保障。今後我國也將與其他成員共同合作，促進印度洋漁業資源的永續利用。

「南印度洋漁業協定」第6屆締約方大會於7月1日至5日在模里西斯舉行。外交部今天發布新聞稿指出，我國順利於會中加入該協定，有效維護我國漁業權益。而該協定全體成員一致歡迎我國加入，也顯示我國遠洋漁業實力再度獲得國際肯定。

「南印度洋漁業協定」管理印度洋非屬高度洄游性的深海旗、鯛等魚類。外交部說明，我國為印度洋的重要漁捕大國，捕撈油魚的漁船數達100餘艘，近年的年漁獲量已達1萬7千公噸。

而由於我國在印度洋區的漁捕利益逐年成長，外交部指出，此次加入「南印度洋漁業協定」，可鞏固我在印度洋公海的漁捕權益，更有助我國遠洋漁業產業的發展，並確保我國漁民利益獲得保障。

「南印度洋漁業協定」成員包括我國、澳大利亞、庫克群島、歐盟、法國（代表法屬印度洋領地）、日本、韓國、模里西斯、塞席爾以及泰國等10個國家。外交部強調，今後我國將與其他成員共同合作，促進印度洋公海漁業資源的永續利用，並透過專業及實質的參與，積極做出具體貢獻。

「南印度洋漁業協定」自西元2002年開始談判，經歷5次締約諮商會議，2006年7月制定完成，於2012年6月21日生效，秘書處設址於法屬留尼旺（la Réunion）。

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