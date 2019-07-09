韓國瑜、謝長廷都翻轉高雄執政 張豐藤：但基本功差太多

2019-07-09 20:46

［記者黃旭磊／高雄報導］近年投身環保教育界的張豐藤稱，高雄市長韓國瑜與曾任高雄市長的謝長廷相較，基本功差異大，更糟的是「溜之大吉」。

台灣環境教育協會理事長張豐藤本週撰文「謝長廷vs.韓國瑜」引起回響；張豐藤今天受訪表示，謝長廷在1998年底當選市長，結束國民黨長期執政，20年後，韓國瑜同樣結束民進黨長期執政，兩者試圖翻轉改變高雄，但基本功差異很大，謝曾說「痛苦會過去，美麗會留下」，質疑韓將為高雄留下什麼？

張豐藤曾連任2屆高雄市議員，並擔任過高雄市環保局長；他表示，謝長廷首任期間，44席議員中民進黨僅9席，其中有2席還不一定支持，卻拿出堅持向中央爭取高雄捷運預算，砲打之餘不沈溺於中央、地方抗爭，用有限資源打造「高雄唯一」而非「高雄第一」，政績逐漸浮現，完成「海洋首都」城市性格及美學。

張豐藤說，反觀韓國瑜同樣砲打中央，卻沒做市政基本功，擁有過半席次，卻看不到務實推動解決問題的努力，竟還要選總統，難怪被學生笑「溜之大吉」，未來恐怕要好好學習謝長廷推動施政基本功。

張豐藤「謝長廷vs.韓國瑜」全文：

1998年底謝長廷當選高雄市長，結束了高雄市國民黨長期的執政，20年後的2018年底，韓國瑜當選高雄市長，結束了高雄市民進黨的長期執政，兩者都試圖從對手政黨的長期執政翻轉改變高雄，兩位市長的作法非常值得大家觀察和比較。

謝長廷接掌市長時，高雄市議會44席議員中民進黨有9席，其中有2席也不一定支持謝，謝長廷透過資源、權力的釋放共享，在第一個議會會期通過高雄捷運預算，過程中也不畏在地力量透過龐大利益集結，仍然堅持選擇工程品質無虞的在地企業中鋼，才有今天大家能夠享受的高雄捷運。

謝長廷當時面臨南北資源不均的困境，謝當然會透過媒體、政治動作來突顯問題，但是他不會沈溺於中央、地方的抗爭，卻是集中自己有限資源打造「高雄唯一」而非「高雄第一」，高雄「海洋首都」海洋城市性格及城市美學的形成，打造了高雄城市的鮮明性格，又透過「高高屏首長會報」機制合作解決問題及共同向中央要求資源，論述與行動的務實推動，一直到民進黨中央執政，國家資源南北不均的問題才有些許的改變。

反觀韓國瑜接掌市長時，國民黨議員席次在議會中過半，並且由許崑源擔任議長，照理市政推動會減少不少阻力。韓國瑜雖以「發大財」作其最重要論述，但是一直看不到務實推動解決問題的努力，執行力是最大問題，選舉政見如摩天輪摩鐵、跑馬場等的實現至今看不到任何論述與推動嘗試，春吶音樂節移師旗津慘不忍睹，一個觀光局長見所謂民間「旗津小三通」而興奮參與要作為其施政績效卻是一場詐騙，在在都看到執行力的危機。

輕軌路線的爭議就讓工程懸在那裡，如果沒有協調、解決問題與抗壓的能力，城市的建設就會停滯不前，過去前人的努力才有今天的捷運可以搭乘，未來會如何評價今天的輕軌推動？人口稠密的三民區什麼時候才會出現便捷的大眾運輸？大家可以好好想一想⋯⋯。

登革熱砲打中央卡韓當然是好棋，但是對市民來說，緊接地準備好執行才是更重要，結果中央給錢、給人了、登革熱疫情持續擴大。市政推動無法讓高雄市民看到績效和誠意，任期做不到一年韓國瑜就要參選總統，也難怪會被學生嗆「要去選總統實在是太可笑了」、「溜之大吉」、「沒有做好做滿」、甚至「為什麼愛説謊」。

韓國瑜若想翻轉高雄，讓國民黨在高雄長期執政，恐怕需要好好學習謝長廷，做好解決問題、推動施政的基本功，讓市民看到執政能力，否則下次的市長及議員選舉再次翻盤是指日可待～。

張豐藤臉書貼文：

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