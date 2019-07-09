學習北歐4國「安居樂業」長處 侯友宜明起出訪

2019-07-09 18:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜明天起出訪北歐4國，定調為「北歐安居樂業之旅」，將參訪新創科技、智能城市等，並了解當地社福政策推動，全程11天，預計21日返國，此行將由12名議員陪同，這也是侯友宜上任以來，首次出訪國外。

侯友宜將率領民政局、社會局、新聞局、秘書處與研考會等局處首長，參訪芬蘭、瑞典、挪威、丹麥共4個國家。

侯友宜表示，這4國與新北市人口數差不多，但土地面積比新北大，北歐的社會福利制度完善，號稱最幸福的國家，與他想要帶給新北市安居樂業的想法相同， 目前新北市推動的動健康、技職教育、智能城市以及共融式遊具等政策，都是從芬蘭引進，瑞典的性別平等、老人長照政策，也是新北市學習的目標。

此外，挪威的公共住宅、海岸城市及現代化市場，丹麥的公共住宅、都市更新、捷運、自行車及漁人碼頭等，都是此行參訪重點。

侯友宜說，藉由參訪可以印證新北市近年執行的政策，和其他國家是否有落差，提出更精進的作為，學習別人的長處，檢討未來要推動的施政目標，適不適合套用在新北市，過程中也能與議員討論市政建設，讓新北市的安居樂業更加落實。

媒體關心是否會見當地首長？侯友宜說，禮貌性的拜會行程一定會有，但與官員會面並非參訪重點，而是帶領市政團隊實地考察，簽署任何文件都不如實際去了解當地情況。

侯友宜說，此行由新北市議會副議長陳鴻源帶隊，12名議員陪同，明天傍晚出發，預計21日返國，全程約11天，出國期間由副市長陳純敬代理，他也會做好心理準備，「若新北市有任何狀況，馬上回來」。

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