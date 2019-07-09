名嘴消費火車案亡警？ 網轟：開這種玩笑很沒品

2019-07-09 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕25歲鐵路警察李承翰，日前在火車上遭乘客持刀攻擊殉職，引起軒然大波。今（9）日有周刊報導，刺警的鄭嫌在偵訊時供稱原本的目的地是總統府，沒想到名嘴羅友志竟在臉書PO文表示「早知道你要去替天行道，我們就不阻止你了！」還加上「笑到哭」表情符號，引起網友砲轟「消費亡警」；也有粉專怒斥，「你們根本就是社會的毒瘤」！

台鐵本月3日晚間，發生乘客補票糾紛，李承翰上車協調時，卻遭到鄭男持刀攻擊，不幸喪命。根據《鏡週刊》報導，鄭男表示，案發當天在台南市購買刀械，原本要搭車到台北總統府陳情。

對此，羅友志轉貼了週刊報導，戲謔的表示，「早知道你要去替天行道，我們就不阻止你了！」還加上「笑到哭」表情符號。儘管在文章最後，羅友志加上了（設計對白）等字樣，但還是遭到網友灌爆臉書，留言痛批「消費死亡員警」、「開這種玩笑很沒品，不管是誰都沒有權利奪走任何人的生命」、「你以為很好笑？」、「一條寶貴的生命就這樣沒了、您怎麼還會用這種新聞來開玩笑」？

對此，粉專「台灣佛克斯 Taiwan Focus」也發文質疑，國民黨的人的思想到底都怎麼回事？所以說在撕裂社會的是誰？粉專痛批，姓羅的是喪心病狂了嗎？以為打一個設計對白就能卸責，以為這樣就能推卸說這是開玩笑？最後更痛斥，到底國民黨都給自己的支持群眾灌輸什麼樣的資訊跟思想？你們根本就是社會的毒瘤。

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