韓粉稱「罷韓會折損福報」高雄網友：更堅定我罷免的決定

2019-07-09 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄人「罷免高雄市長韓國瑜」連署行動如火如荼進行中，7月15日可望達成10萬份連署目標。但有死忠韓粉依然力挺韓國瑜，自稱已吃素40年，知道韓是「好人」且「說話實在」，還說「罷免他會折損福報」，相關文章曝光引發網友熱議。

一名高雄網友今（9）日在臉書社團「公民割草行動」發文表示，「剛才公司一位敬重的大姐特地私下找我，要我別參加任何政治活動（罷免），她說韓導會當市長是因為福報夠，登革熱是歷史共業，經費應該由中央直接撥款，罷免他是折損我的福報」。

該名網友還說，她沒有反對素食者和宗教，唯一的目標就是要把韓國瑜罷免掉，結果公司那名大姊認為她涉世未深，要她別被牽著走，「她說她吃素40年了，知道韓是好人，說話實在，傻眼」。

文章曝光後引發網友熱議，許多高雄網友紛紛留言「看完更加堅定我罷免的決定」、「好可怕的理解能力，往往被騙去ATM轉帳的，都是這類型的人」、「我看完 大笑不止」、「能當市長是福報 被罷免是因為不懂珍惜福報，福用盡了」、「草包已經政治宗教化到現在都變綜藝化了」。

「Wecare高雄」與「公民割草行動」兩團體發起「罷韓」行動，截至8日已收到超過8萬份連署書，若加上「台灣基進黨」的1萬多份，已超過9萬多份，7月15日可望達成10萬份連署目標。

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