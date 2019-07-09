美台軍售案》引進M1A2 專家：將影響中共攻台考量

2019-07-09 16:54

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美方在美東時間7月8日宣布，包括M1A2T戰車等4項對台軍售案，將進入知會國會程序，其中，M1A2戰車將成我國關鍵戰力。軍事專家、「軍事連線雜誌」主編陳維浩指出，M1A2T戰車可全天候接戰，藉由120公厘砲在更遠距離殲敵目標，如中國欲對我發動兩棲或空中斬首戰，也會對我國M1A2戰車有所顧慮，進而影響其攻台計畫、後勤負擔與作戰決心。

陳維浩指出，我國現役M60A3戰車、CM11戰車、CM12戰車都已服役超過20、30年，縱使經過升級，其裝備仍較為陳舊，汰換問題也逐漸浮上檯面。縱使這次軍方採購108輛M1A2T戰車，並非全面汰換主力戰車，但已使陸軍裝甲部隊性能更為先進。

陳維浩表示，M1A2戰車配備的120公厘砲，其威力與射程都非105公厘砲可比擬，除可全天候接戰，亦可在更遠距離，摧毀敵軍裝甲或其他目標，為我國防衛作戰能力的重要提升。而我國過去有一段時間，仰賴反應速度快、威力強但昂貴的陸航直昇機，如今東南亞各國也逐步提升戰車，我國補上過去較不重視的地面主戰兵器，使整體軍力邁進一步。

由於M1A2戰車的噸位、油料與武器都和我國現役戰車不同，陳維浩認為，未來M1A2戰車可能會採取「集中部署」方式，部署在一到二個部隊，固守北部地區等重要據點，強化我國地面防衛實力。

至於戰略層面，陳維浩指出，我國擁有M1A2戰車以後，將具備反奇襲和快速打擊能力，中國如要對我國發動兩棲或空中斬首戰，可能對台作戰計畫會有所調整，進而影響其後勤負擔與作戰決心。

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