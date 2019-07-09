美台軍售案》刻意選小英出訪前公布 羅致政：有這意涵

2019-07-09 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國8日宣布對台軍售M1A2T艾布蘭（Abrams）戰車及可攜式刺針防空飛彈（Stinger Missiles），價值逾22億美元（約新台幣685億元）。對此，民進黨立委羅致政表示，此軍售案刻意選在總統蔡英文訪美前公佈，代表認同與支持蔡英文的國防政策。

美國國防部8日表示，美國國務院已批准對台灣出售108輛「地表最強戰車」M1A2T艾布蘭戰車、250枚刺針飛彈和相關設備，並且由國防部正式通知國會。

「美國送給蔡英文總統出訪前的禮物！」立院外交及國防委員會羅致政在臉書表示，此軍售案刻意選在蔡總統訪美前公佈，代表對蔡總統國防政策的認同與支持。而且「美台軍售常態化」是用個案處理，不像以前是以包裹式方式處理，就可以隨時基於台灣國防的需要，去向美方提出採購項目。

羅致政強調，強化台灣防衛實力，嚇阻可能軍事進犯，才能維繫兩岸的和平與穩定。「地表最強戰車來了、助小英顧台灣、和平靠國防」。

蔡總統將於11日至22日出訪位於加勒比海的「三聖」友邦聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯以及海地4個國家，展開「自由民主永續之旅」，此行還將過境美國紐約、丹佛等城市，還會以準訪問之行在美停留4夜，被視為禮遇規格大幅提升。

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