美批准對台22億美元軍售 中國外交部跳腳：立即撤銷

2019-07-09 16:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國國務院已批准對台灣出售108輛「地表最強戰車」M1A2T艾布蘭（Abrams）戰車、250枚刺針飛彈（Stinger Missiles）和相關設備，並且由國防部正式通知國會，估計價值22億美元（約新台幣685億元）。對此，中國外交部發言人耿爽在今天下午例行記者會指出，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已經就此向美方提出了嚴正交涉，要求立即撤銷。

耿爽表示，美方向台灣出售武器，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已經就此向美方提出了嚴正交涉。

耿爽指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，任何人都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整，反對外來干涉的堅定決心。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述對台軍售計畫，停止美台軍事聯繫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步的損害。

對於美國對台軍售，陸委會主委陳明通2日在華府出席研討會時曾強調，「台美深化關係是兩岸和平堅實後盾」，他並指出，美國行政部門及國會採取聲援、軍售及通過諸多友台法案等實質支持，嚇阻北京對台灣的外交孤立與軍事威脅，這是台美深化合作促進兩岸和平、應對北京當局侵略行徑的有力後盾。

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