韓首投民進黨說法被打臉 陳芳明批：謊上加謊的騙子

2019-07-09 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨接受專訪，表示生平首次投票是在22歲且投給「民進黨立委候選人方素敏」，遭網友打臉他投票時是1979年，但民進黨卻是1986年才成立。韓國瑜今對此更正為「黨外」，強調是一個回憶，但作家陳芳明批評，「韓國瑜更正謊言後，又更加說謊。謊上加謊的惡果，就是騙子」。

韓國瑜8日接受媒體專訪表示，首次投票是投給當年「民進黨立委候選人方素敏」，是因爲當時社會上發生「林宅血案」，當時他22歲。但臉書「打馬悍將粉絲團」指出，韓國瑜1957年出生，22歲投票時是1979年，但民進黨是1986年才成立，「你要如何投給民進黨？」此外，方素敏1983年是「黨外人士」，以無黨籍身分當選第1屆第4次增額立法委員第一選區席次。韓國瑜今（9）日對此更正為黨外，強調就是述說一個回憶，沒有別的意思。

對此，陳芳明在臉書表示，韓國瑜信口雌黃的本性，今天完全暴露無遺。第一次謊言是無知，第二次謊言是無恥。「1979年是美麗島事件爆發那年，黨外時期的選舉，應該是1977年，那年，發生了中壢事件。林義雄才當選省議員，而許信良當選桃園縣長。根本不可能方素敏出來選舉，林家血案發生於美麗島事件後的1980年。又過兩年，美麗島家屬才開始代夫出征。這麼簡單的歷史，又不是上古史，可以如此欺騙百姓嗎？」

立委徐永明則在臉書表示，相信韓國瑜不可能刻意拿這件事消費，但也希望韓在回憶往事的同時，能了解為何支持度長期趨勢是向下走的，更有許多原本是「韓粉」卻轉為「罷韓」，因為韓國瑜嚴重辜負去年數十萬人的神聖選票。

徐永明也批評，當好一個市長有這麼難嗎？除了還在發燒中的「韓粉」，最後誰能接受一個毫無政績、中途落跑的政客擔任國家元首呢？又不是在演荒謬劇！

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