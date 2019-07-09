鄭文燦拜訪姊妹市達拉斯 邀郡長Clay Jenkins再訪台

2019-07-09 17:03

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦率團赴美考察，於美國時間8日前往達拉斯郡政府拜訪郡長Clay Jenkins，也參觀達拉斯郡所屬捷運公司，晚間則參加當地台商晚會；鄭文燦表示，桃園與達拉斯都是機場城市，桃園現正積極推動航空城計畫，盼將來在航運、產業、文化、教育等面向能有更多交流。

鄭文燦等一行人先到拉斯郡政府拜會，鄭文燦也提到兩城市於2007年簽訂姊妹市，Clay Jenkins也於8年前來桃園訪問，此次訪美也邀請Clay Jenkins到台灣訪問，盼兩地友誼長存，兩城市關係密切，兩地機場也是姊妹機場、兩市捷運公司更是姊妹公司，而達拉斯－沃斯堡國際機場（Dallas Fort Worth International Airport）是全美空運中心。

鄭文燦等人第二站前往DART（Dallas Area Rapid Transit）捷運公司，桃園捷運公司於2011年與DART公司簽訂姊妹公司，席間雙方針對如何整合城市間不同運輸系統等議題深入討論，鄭文燦也認為，桃園與達拉斯面對很多共同的挑戰，包括綠色運輸、環保、系統整合的問題，希望未來能和DART公司有更多的互動與交流。

晚間鄭文燦受邀出席參加達福台商會晚宴，他也提到，將來不管是長榮航空、中華航空，都期待未來都能多加利用達拉斯機場作為進入美國的樞紐，回國後將促成兩地直航，也感謝達福商會過去30年努力，期待除了政府交流外，民間經濟面向也可有更多合作可能。

市長鄭文燦前往達拉斯郡政府拜訪郡長Clay Jenkins，雙方互贈禮品。（市府提供）

市長鄭文燦邀請郡長Clay Jenkins郡長到台灣訪問。（市府提供）

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