美台軍售案》川普4度對台軍售 賣了什麼看這裡…

2019-07-09 15:37

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防安全合作局（DSCA）在美東時間8日發布訊息指出，美方售我國M1A2T戰車、刺針飛彈等4項軍售案，將進入「知會國會」程序，這也是川普政府2017年上任以來第4度對台軍售。而這4次軍售，強化F-16戰機對地打擊、反輻射能力、劍龍級潛艦戰力等，並維持我國空軍受訓與維保能量，總金額約49.5億餘元美金（折合台幣約1542億餘元）。

根據美國川普政府對我國軍售清單，美方在2017年售我7項軍備，總金額約14.2億餘元，分別為AGM-154C遠距遙攻精準彈藥、AGM-88B高速反輻射飛彈、MK48重型魚雷、MK46魚雷性能提升、標準二型飛彈備份組段、AN/SLQ-32（V）3電戰系統性能提升、SRP偵蒐雷達後續維持。另透過商售管道，售我軍艦用MK41垂直發射系統。

美國政府接著在2018年，拍板3.3億美元的軍售案，內含F-16戰機、F-5戰機、IDF戰機、C-130運輸機等標準航材零附件及相關後勤支援系統。今年4月，則拍板5億美元軍售案，提供我國空軍F-16戰機的飛行員，在美國路克基地進行培訓計畫與後勤維護支援。

而美方此次進入知會國會階段的軍售案，則以M1A2T戰車相關設備及支援，以及可攜式刺針防空飛彈、標槍飛彈與拖式2B飛彈，總金額約27億餘美元。

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