環球時報為軍售抓狂︰解放台灣比當年解放北京快

2019-07-09 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部8日表示，美國國務院已批准對台灣出售108輛M1A2T艾布蘭（Abrams）戰車、250枚刺針飛彈（Stinger Missiles）和相關設備，總價值估計22億美元（約新台幣685億元）。對此，中國官媒《環球時報》社論大動作反擊，指稱台灣是對美國交保護費，美國不是真心想保護台灣，更嗆台灣如果繼續「以武拒統」，最終將斷送自己。

中國《環球網》，一篇名為「美對台軍售，走過頭就是台灣之危」的社論表示，美國對台軍售的目的就是賺錢，以此維繫美國的對台影響、打軍售牌牽制中國。美國把《台灣關係法》當成「堂而皇之」的說辭，其實不是為了保衛台灣安全，而是與中國博弈。

《環球網》指出，解放軍已經建立起對台軍的壓倒性優勢，今天如果下決心解放台灣，「比當年解放北京還要容易」，台灣把軍費割一大塊給美國軍火商，形同向美國磕頭、交保護費。而中國雖然一直保持克制，但擁有片面改變「遊戲規則」的能力，如果台美有天做了中國絕不接受的軍售，我們將堅決登島摧毀它。

《環球網》強調，台灣的安全在於不走軍事對抗，不鋌而走險搞台獨，搞「以武拒統」，抱誰的大腿都沒用。中國一直堅持和平統一政策，台灣不要逼中國放棄「和平」政策。話鋒一轉，社論也痛批民進黨街頭鬧事出身，缺乏大局觀，痛批民進黨離「最終斷送自己的顛覆性錯誤」只差一步之遙。

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