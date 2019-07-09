選舉賭盤、假消息 雄檢：明年總統與立委大選查賄重點

2019-07-09 15:45

〔記者黃建華／高雄報導〕因應總統副總統及立法委員選舉，高雄地檢署「查察賄選及暴力執行小組」今正式揭牌，檢察長周章欽強調，選舉賭盤、選舉暴力以及「假消息」、「假新聞」將是查察重點工作，他並指出檢舉賄選獎金最高達新臺幣1500萬元，呼籲所有候選人、樁腳或選民，切勿心存任何僥倖，以身試法。

高雄地檢署為貫徹政府嚴正查賄的決心，有效打擊金錢、暴力及各種不法手段介入選舉，以淨化選舉風氣，今天配合最高檢察署檢察總長江惠民指示，與全國同步成立2020年第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉查察「查察賄選及暴力執行小組」，正式啟動選舉查察機制。

揭牌儀式由檢察長周章欽親自主持，臺灣高檢署高雄檢察分署主任檢察官張金塗蒞臨指導，並與調查局高雄市調查處長秦太龍、高雄市警察局副局長陳書田、廉政署南部地區調查組組長黃元冠、雄檢襄閱主任檢察官葛光輝、主任檢察官李宛凌等共同揭牌。

高雄高分檢主任檢察官張金塗致詞時表示，本次大選屬於大區域的選舉，和去年小區域基層選舉不同，賄選情形可能不若小區域選舉嚴重，但依近日媒體報導研判，應會有選舉賭盤產生，且在競選期間，不同陣營人員的過激言論或行為，易產生暴力衝突，以上均為本次選舉查察的執行重點，請檢警調廉要多加留意。

雄檢檢察長周章欽指出，將針對明年1月即將到來的總統副總統及立法委員二合一選舉，進行檢、警、調、廉、政風之查察賄選任務分配，積極展開行動，嚴密查辦賄選、選舉賭盤、選舉暴力、假新聞及其他妨害選舉行為，已責成政風室擔任檢警調廉的聯繫窗口。

周檢察長強調，司法機關對賄選檢舉人身分絕對保密，檢舉賄選案件如屬實，經檢察官起訴後即可核發4分之1獎金，經法院判決有罪後，再發給4分之1，經判決有罪確定後，再給予其餘獎金，獎金最高達新臺幣1500萬元，呼籲所有候選人、樁腳或選民，切勿心存僥倖，以身試法。

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