綠營灌民調「非韓不投」？ 朱立倫：我最難打就不灌給我

2019-07-09 12:20

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選民調本週展開，對於傳出民進黨動員在民調上「非韓不投」，國民黨總統初選參選人朱立倫今笑說，還是希望支持者耐心聽完民調電話支持他，以綠營的角度一定希望國民黨選出的人是最好打的，沒聽說過要灌給他，民進黨知道他是最難打的人。

朱立倫今早召開記者會後接受媒體提問，對於媒體今公佈的最新民調，朱立倫仍排第三名，是否擔心被棄保？朱立倫表示，他有看到這份民調，但在初選民調期間，他不多做評述，相信在最後階段，非常多民眾在接到民調電話中沒有表態，希望很多溫和、理性、中道，很多婆婆媽媽大家有耐心聽民調電話。

對於是否民調可能遭綠營操作，導致民調失準，朱立倫認為，以綠營角度一定是希望國民黨推出的候選人是最好打、有最多機會打贏的，這是綠營灌票的策略，他聽過說要灌給某位特定候選人，但沒聽過說要灌給朱立倫，因為綠營都知道朱立倫是最難打的。

關於郭台銘近期又提出身障保險基金政策，朱立倫指出，真正問題是很多身障朋友沒有辦法公平取得保險，至於是不是要設基金，可以來研擬，但真正的問題是把障礙弭平，不是政府一定又要出100億元。

對於近期與郭台銘的屢屢交鋒，朱立倫特別加強語氣地說，沒有任何一個人有例外，可以參加初選後如果沒有獲得提名，還要脫黨或違紀，「我不管你簽不簽公約啦」，但其他4位都是親簽的，黨中央也能證明，郭董就趕快簽一簽，免得大家有這樣的疑慮。

此外，媒體也詢問關於宜蘭市與美國馬里蘭州洛克維爾市締結姊妹市，總統蔡英文給美方的賀函，頭銜稱「台灣總統」，朱立倫認為，作為中華民國總統，不管是任何信函或文件都一定要強調是中華民國的總統，這是堅定的立場。

朱立倫批評，蔡總統是反過來，為了特定目的才講中華民國總統，其他時間反倒忘記她是中華民國總統，甚至有時寧可用「這個國家」，都不願意講中華民國總統，這才是大家關心的。

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