美台軍售案》猛獅變銳捷！M1A2T戰車歷19年終底定

2019-07-09 12:23

〔記者羅添斌／台北報導〕美國政府今天宣布「M1A2T戰車」等4項共約27億餘美元對台軍售案，其中，M1A2T戰車案早在2000年軍方就已提出，歷經19年的變遷，戰車數量需求及軍售案總金額不斷的更動，軍售案終於在今天底定。

資深政府官員今天說，早在前總統陳水扁執政時，時任陸軍總司令陳鎮湘上將在2000年就曾以「戰備急需」為由，向國防部提出採購1個營所需M1戰車數量的建案，並且命名為「猛獅專案」，並且在同年底就向美方提出報價資料需求信函，但因為美軍遲未回覆M1戰車報價資料及供售意願，最後由軍方自行核定暫緩執行。

他說，在前總統馬英九上台後，軍方再次提出M1戰車購案，並且改名為「銳捷專案」，經過多次的內部評估，2013年將戰車需求的數量訂定為108輛，也就是此次美方同意出售的數量。

這位熟知戰車採購案過程的資深官員說，儘管軍方要向美方採購M1A2戰車的方向已定，但是對於戰車配備彈藥丶相關系統的選項，以及戰車引擎是否要調整等等，光是陸軍內部就有不同意見，國防部及陸軍司令部之間，也曾因為軍方高層首長認為裝甲車有輪型及履帶型的路線之爭而延擱，政府高層與國防部之間更曾針對外購還是自製，有過多方的討論，導致M1戰車購案遲遲無法定案。

全案獲得突破，是由蔡英文總統拍板敲定。2018年2月，蔡英文在農曆年節期間，到陸軍關渡指揮部位在淡水的營區據點視導，原本是想慰勉官兵辛勞，但當她親眼看到部隊裡竟然還在使用老舊的M41D戰車，以及兩款主力戰車CM11及M60A3TTS戰車服役都超過20年以上時，她認為，守衛大台北的反登陸裝備，不能再由老舊的戰車來擔綱，必須有新式主戰車的加入；資深官員說，蔡英文總統還裁定，對於中科院沒有能力產製的武器系統，就要採軍購案辦理。

不僅如此，資深官員說，決策高層對國防部長嚴德發下達的指令，「不要買舊貨，要買就買最新型」，也正因為如此，軍方向美方提出採購最新型的M1A2戰車案，型號由最早的M1A2sep V3型，到今年年初傳出的M1A2，最後即為今天美國政府宣佈的M1A2T型，要因應台灣作戰需求，對出售台灣戰車的系統選項進行必要的調整。

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