朱立倫：募好兵關鍵 在於重振國軍尊嚴、有前途、待遇提高

2019-07-09 11:47

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜接受本報專訪時拋出我國兵制合理規劃應為「徵、募兵並行」，前新北市長朱立倫今表示，徵兵制從來沒廢除，真正問題在能不能募好兵、有戰力的兵，重要的是重振國軍尊嚴、要讓軍人有前途未來、待遇必須要提高。

朱立倫說，昨天看到韓國瑜提到「徵、募兵並行」，國防部也回應現在就是「徵、募兵並行」，徵兵制從來沒有廢除過，這也是法律規定，只是現行訓練服役期間就是4個月，以募兵為主。

朱立倫強調，真正問題是能不能募好兵、募有戰力的兵，需要的人才，第一件事就是重振國軍的尊嚴，這社會如果認為能夠擔任中華民國國軍是非常有尊嚴的事情，大家就願意來從事軍人的工作。

朱立倫說，第二，擔任軍人要有前途、有未來，例如在服役幾年中可以考到多少證照？能有多少專長？將來有非常好的未來，很多人就願意來從事這工作；第三點就是現實面，待遇的問題，寧可讓國軍待遇提高，讓大家願意擔任國軍。只要把握這3個重點，相信就可以募到品質好、符合需求的人才。

朱立倫也指出，現在是科技時代，科技戰力非常重要，台灣有前途的是很多資安人才能加入國軍，發展資安，除達到國防的安全外，還可以把資安跟科技結合，將來把資安成果與國外變成很大的生意，未來創造商機。

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