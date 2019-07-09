「天下第一檢」查賄揭牌 嚴打賄選、暴力、假消息

2019-07-09 11:12

〔記者黃捷／台北報導〕總統、立委大選明年1月到來，台北地檢署奉最高檢察署指示，今日上午10點由檢察長邢泰釗率全體主任檢察官及科室主管，與全國同步進行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，宣示查賄決心。

北檢指出，選舉將於明年1月11日舉行，北檢已上緊發條，查賄制暴的重點工作有三，其一為強化防制金錢、暴力及假訊息介入；其二為善用科技查賄，建置科技查賄指揮中心；其三為加強反賄選宣導，結合查賄與反賄。

北檢說，賄選手法不斷翻新並更為隱密，常透過樁腳系統提早佈置資金來源，北檢將於選舉前期著重資金脈絡清查，即時掌握可疑資金流動之相關情資，將與司法警察機關共同從嚴、從速偵辦意圖使人不當選而散布不實消息之妨害選舉犯行，防止選舉期間假訊息散布可能造成選舉的負面效應。

此外，將利用科技查賄指揮中心建立人脈與金脈資料庫，運用分析篩選有效情資，提升查緝效能，並結合法務部「檢察機關團隊辦案系統」及本署「遠端監控設備」，成立「科技查賄指揮中心」，加強運用已設置之數位採證中心，分析判讀數位證據，達成團隊辦案、有效掌握賄選等犯罪資訊。

北檢並指，在加強反賄選宣導部分，將結合公家、民間力量，利用科技設備，強化網路宣導，以擴大反賄選的深度與廣度，呼籲主動檢舉賄選，若有情資可撥打北檢檢舉賄選專線0800-024099，期待全民通力合作，為台灣優質民主文化的建立貢獻心力。

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