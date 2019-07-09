2020大選查賄起跑 法務部長：嚴查假訊息、境外資金干擾

2019-07-09 11:02

［記者錢利忠／台北報導］明年1月11日將舉行第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉，最高檢察署今早10點與全國各地檢署同步，舉行查察賄選及暴力督導小組揭牌儀式，包括法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛、調查局長呂文忠、廉政署長鄭銘謙、警政署長陳家欽等情治單位首長均到場觀禮，針對假訊息及境外資金影響選舉一事，各首長均展現查察決心。

法務部長蔡清祥致詞時表示，雖然今天只是查賄小組的揭牌儀式，但各地檢署、高檢署及最高檢的查賄部屬都已完成，結合檢、警、調、廉，全力來執行查賄及暴力業務，去年9合1選舉後，檢、警、調、廉已通盤檢討疏失，逐一修正查賄業務並提出核心目標、基本方針及重點工作。

蔡清祥強調，查賄重點工作包括行政中立、公正、客觀地執法，對於假訊息要嚴斥、及時、立即處理，對於查賄情資的有效性要予以提升、佈雷工作審慎執行、落實資金清查，防範境外資金介入選舉的情況；另外，也要求所有執法機關確實執行暴力防治、反賄選宣導，並利用網路宣導的方式成立雲端反賄數位平台，結合年輕世代的潮流。

蔡清祥特別指出，本次查賄業務的亮點是善用科技查賄，在各地檢署成立科技偵查指揮中心，結合檢、警、調、廉，利用現代科技並透過團隊辦案精神，可做跨區、跨機關的合作，7月份先由台北地檢署試辦，6都的8個地檢署在8月份就會建置完成，今年10月，全國各地檢署都會有查賄中心，相信這次查賄成績會非常豐碩，在查賄史上寫下嶄新的一頁，也呼籲全民配合政府一起來查賄， 杜絕買票、賣票行為，讓這次選舉成為公正、公平及乾淨的選舉。

檢察總長江惠民則表示，明年總統大選及立委選舉格外重要，特別邀請各查賄機關首長來共同揭牌，展現政府查賄決心，今年3月在各政黨的黨內初選開始前，最高檢已通函各地檢署早期規劃進行查察工作，5月底也已函文高檢署，連同調查局、警政署，針對境外不法資金利用非法管道來台介入選舉一事進行查察，呼籲國人支持端正選風、拒絕不法的決心，也呼籲參選人及樁腳，以最民主的態度及守法的精神來參與這次選舉。

警政署長陳家欽表示，佈雷是查賄關鍵，警政署會強化去年查賄的成功基礎，已跟刑事局配合，針對各縣市警察局查賄佈雷的業務展開強化工作，並落實選舉維安及防制暴力，不容許任何暴力介入選舉來影響選舉結果，另外，今年1月已成立專案小組防範假訊息及賭盤，警政署會要求各縣市警察局配合調查局及各地檢署的指揮，呼籲賄選者不要有僥倖心態。

調查局長呂文忠表示，調查局已於今年5月30日，全面啟動總統及立委選舉的查察工作，成立妨害國安選舉的假訊息查察小組、查察地下匯兌的查察小組等，今年除查察賄選之外，特別針對假訊息、境外資金來源詳加查察，防止各項有可能的境外資金來影響選舉；調查局也絕對會遵守行政中立、依法行政的立場，呼籲全民共同支持及維護公平的選舉。

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