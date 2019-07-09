桃檢查察賄選及暴力執行小組揭牌 檢：「假消息」列入查察項目

2019-07-09 11:00

［記者鄭淑婷／桃園報導］第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉，將於明年1月11日投票，今天上午10點全國檢警調同步成立「查察賄選及暴力執行小組」，桃園市由桃園地檢署檢察長郭文東、調查局桃園市調查處處長汪仁成、桃園市警察局局長陳國進、桃園市政府政風處處長鄧雅文共同揭牌，並宣示總統、副總統及立委選舉查察賄選行動正式啟動。

郭文東表示，由檢警調共同組成的桃園地區賄選查察團隊，將嚴厲追查賄選、買票、暴力及假消息等妨害選舉的行為，端正選風並期待透過公正、公開、透明的選舉，共同選出好的候選人來為人民服務，是查察團隊共同努力的目標。

郭文東表示，不過光靠查察團隊的力量是不夠的，還要仰賴桃園所有民眾共同支持及協助，呼籲民眾一同來檢舉賄選，檢舉電話：0800024099，有專人24小時受理接聽，且檢舉人身分絕對保密。

郭文東表示，因檢舉而查到的賄選案件，若成案將發給檢舉人獎金，總統、副總統選舉1500萬元、立委選舉1000萬元。

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