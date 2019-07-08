被小英批理解不足 韓國瑜反問：募兵沒問題怎會成為話題

2019-07-08 20:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對蔡英文總統批評對「整體國軍兵員理解不足」，高雄市長韓國瑜下午僅回應「謝謝」兩字，晚間進一步指出，蔡英文真正要面對的是她對國安的心態，不光只是徵兵與募兵的問題，國家領導人應該要思考國家永續安全，及長期兵源穩定性，怎能只顧自己任內募兵的冰冷數字？

韓國瑜進一步質疑，如果我們募兵都沒問題，怎麼會成為話題？要不要去問問退役將校？問問基層幹部？查查年輕人的意願？查查行政院國發會的人口結構預估？

他引述國防部規劃資料，國軍總員額是21.5萬人，但是去年新生兒數只有18.1萬人，男嬰可能只有9萬人，而出生率是20年前的6成，從人口結構來看，要維持軍隊的年輕化，募兵兵源捉襟見肘是很快就要面對的問題。

他認為，國防部應要有十年期以上的兵力動態評估機制，總統不回答這個問題，卻用這麼淺薄的文字混過去，「不是把國家安全當兒戲嗎？」

而所謂動態評估機制，應該包括未來戰爭型態、軍事威脅、國家財力，並搭配人口結構中年齡與性別的預估，才能精確的規畫出我國未來戰力。

韓國瑜說，他知道國防部在國軍招募上已拼命在做，也理解國防部一定會列舉統計數字回應，但是真的沒有解答民眾對未來國家戰力的疑惑。

他強調，最重要的其實是後備兵力要如何規劃的問題，真的發生戰爭，在正規軍必定有所戰損的情況下，後備兵力要如何動員？如何投入？有沒有足夠的訓練？都是很嚴肅的問題，熱兵器的戰爭是很殘酷的，沒有經過訓練，即使有願意犧牲的血氣之勇，上戰場也只是當砲灰而已。

他提醒蔡英文在嗆中的時候，應該要知道重點在「全民心防」，而不是圖個嘴巴爽騙選票，不管敵人是誰，發生戰爭台灣一定要有同舟一命的氣勢與共識。

國防部推動「營區開放、走入校園」，讓人民更瞭解國防，他肯定也支持，然而國防不只是軍人的責任，總統只知道嘴巴嗆中，好像很敢、很辣，但是有沒有因此而培養出大家在戰爭時，奮力抗敵、同舟一命的感覺，大家心知肚明，要不然怎麼會讓AIT、智庫，甚至美國國務院的官員，認為台灣「缺乏自我防衛的決心，危機意識不夠？」。

他說，事實上，唯有知道戰爭的殘酷，才知道和平的可貴。真正重視台灣安全的政治人物，絕對不會拿嗆中當政治訴求，而是紮紮實實地把國防做到「恃吾有以待之」的水平。

韓國瑜嗆小英，把國家主權當作選戰主軸，刺激對岸，卻在國防問題上粉飾太平，對台灣而言，絕對是最危險、最可恥的行為。

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