蘇揆致哀畫面遭移花接木造謠 葉毓蘭：被抹黑一定不好受

2019-07-08 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌出席告別式的影片遭抹黑，引爆假新聞的爭議，警政署立刻澄清這則假新聞，蘇揆也痛批，用逝者名義來操作抹黑，對往生者不敬。對此，警大退休教授葉毓蘭表示，「被抹黑的滋味一定不好受」，也說幸好蘇揆有迅速澄清這項謠言。

昨網路上瘋傳一則蘇貞昌出席殉職鐵路警員李承翰告別式的造謠影片，警政署立即大動作澄清這則假新聞，強調完全是有心人士移花接木惡意詆毀，蘇也痛批，用逝者名義來操作抹黑，對往生逝者非常不敬，也說明這是家鄉習俗「斷根」之意。

對此，葉毓蘭臉書表示，昨（7）日下午她不斷接到許多人分享假消息影片，還註解說「殉職員警的會場，你不願意就別來，拽什麼拽，簽完名字，筆還用丟的」，許多朋友因此激憤難平，但她心裡卻覺得怪怪的，「因為李承翰不治時，蘇貞昌正在主持行政院會，據參加院會的好友告知，『院長對李承翰的殉職深感悲痛』」。

葉毓蘭指出，相信在那當下全台灣對李承翰的悲痛是不分黨派、不分階級的，因為這個孩子就像每一位台灣的警察一樣，在穿上制服後，在提供服務、在提供保護、在提供安全時，不會先看你的黨證、先看看你的收入與身分。

葉毓蘭說，果然蘇貞昌昨晚做出說明，喪事上簽名後擲筆是他家鄉的習俗，更何況李承翰告別式訂在7月16日舉行，有心人看到蘇貞昌簽名後擲筆的短片，刻意加上註解誤導，「還好在謠言點燃燎原大火前，警政署和蘇貞昌都迅速澄清」。

但葉毓蘭也認為，雖然蘇貞昌澄清「擲筆」是家鄉習俗，但前政大宗教所教授李豐楙解釋，擲筆是「點主」要做的，不是一般民眾該做的事情。

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