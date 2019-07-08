割草罷韓不會停！2社團宣布：罷免韓國瑜連署已破8萬

2019-07-08 13:05

〔記者洪定宏／高雄報導〕國民黨總統初選民調今天開跑，「Wecare高雄」與「公民割草行動」兩大臉書社團發言人上午聯袂召開記者會宣布，罷免高雄市長韓國瑜連署書，兩社團合計已破8萬份，希望在7月15日達到10萬份，12月25日前的目標30萬份，高喊「割草罷韓不會停」。

「Wecare高雄」發言人尹立表示，罷韓行動開始至今，不斷被有心人士技術干擾，手法包括銷毀空白連署書、放耳語說「罷免不會成功，要求大家不要連署」，甚至假冒「Wecare高雄」人員，打電話到連署據點說要代收已簽好的連署書等等。

擔任「公民割草行動」公關的張先生戴口罩受訪指出，因工作人員屢遭網友攻擊，包括六合夜市事件，有安全疑慮，所以戴口罩現身，但他強調，會在適當時機卸下口罩，以真面目跟大眾見面。

尹立表示，雖然他當過文化局長，立場有點尷尬，但他從來沒有加入民進黨，更是眷村的外省二代，不過他站到檯面上，「堂堂正正地接受社會檢驗」，「公民割草行動」則是以年輕人為主，歡迎大家一起來參與，擴大罷韓聲量。

尹立指出，韓國瑜受到極端的爭議，喜歡他的人，把他當神一樣，但也有很多人很討厭他，所以罷韓的數字門檻有可能達成，可是需要做很多事，尤其是投下罷免票的強度要很強，因此這六個月很重要。

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