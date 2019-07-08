郭台銘和韓國瑜較怕誰？蔡英文：他們比較怕我

2019-07-08 11:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統今天至新北市議會與黨籍議員舉行便當會，被問到國民黨總統初選的人選，比較怕高雄市長韓國瑜或是前鴻海集團董事長郭台銘，蔡英文笑著回應，「他們比較怕我吧！」

韓國瑜接受本報專訪時，提到民進黨很怕他出來參選總統，郭台銘也說，民進黨政府最怕他，媒體詢問蔡英文，到底比較怕誰？

蔡英文表示，「我沒有怕誰的問題，我倒是覺得他們都很怕我啊！」這段時間以來，韓國瑜及郭台銘齊心協力，共同在不同或同樣的機會，爭取批評或是攻擊她，「看起來是他們比較怕我吧！」

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