幕僚發文影響國民黨初選？ 柯文哲：他事先是有跟我講啦

2019-07-08 11:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨總統初選民調今日登場，台北市長柯文哲「戰情室」幕僚李縉穎昨卻在批踢踢八卦版發表「個人看法」，指有韓不投、非韓投郭，引發外界質疑帶風向。不過柯文哲今早受訪，對此僅數度強調北市府是個多元團隊，每個人都有他的想法，總不能禁止他不寫，還自嘲應該改掉「好好好」的口頭禪，不然每次聽到幕僚說有跟老闆講過，心裡都會想說「奇怪，什麼時候講過？」

柯文哲今早出席台北NPO聚落啟用記者會後接受媒體聯訪，李縉穎發文一事成媒體關注焦點。柯文哲表示，北市府有個很大特色，從深藍到深綠都有，是個多元的團隊，所以年輕人關心國家大事，也不能說你不能去發表意見，每個人有他發表意見的自由，每個人都有他的出身背景和他的朋友，沒有辦法管那麼多。

「他事先是有跟我講啦」、「有講過一些想法」，但柯坦言還沒看過該篇文章，他這兩天，從上海回來又到南部，今天早上七點半又上班，等看過再詳細說明。

正值國民黨初選，針對外界可能解讀此事為柯想影響國民黨初選結果，柯則是一派輕鬆表示，「不會啦，通常我們都是被帶風向的，我們也沒有去帶什麼風向」。

聽到李挺郭，柯則是笑問，是因為他爸跟郭台銘比較好是不是？他不曉得，他自己還沒有想法，等他自己想選，再來有想法，還來得及。

至於如果接到國民黨初選電話？柯表示，平常都沒有在家，所以一定不會接到桌機，而手機都關著，只有晚上回家才會打開看簡訊，所以一定不會接到。

但未來如果韓國瑜出線，是否會爭取跟郭台銘合作？柯重申，「等我真的要選再來講吧！」不過目前好像也沒有這種說法，「有嗎？沒有吧。」

面對媒體頻頻追問發文一事，柯不耐笑說應該去問李，「我發現每次遇到問題，他們都說有跟老闆講過，我想說奇怪什麼時候講過？」他發現自己口頭禪「好好好」要改。

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