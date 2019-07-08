國家養小孩政策遭朱立倫挑戰 郭台銘：這是投資不是算帳

2019-07-08 09:10

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘今日接受電台專訪，再講清楚「0～6歲國家養」政見，他表示，再國政願景發表會當天朱立倫挑戰他新生兒人數、籌措財源的科目。郭認為，朱立倫都沒抓到重點，而且少子化是國安問題，對於國家養小孩：「這是投資不是算帳。」

郭台銘說，國家是人民、土地、政府三者結合，而人民中，年輕人、小孩子是國家的資產，沒有小孩就沒有年輕人，國家養小孩，這是投資不是算帳。

郭台銘說，朱立倫提到新生兒人數問題，是因為他用過去幾年的人數算。郭強調，自己是預測未來：「我做事往前看、預測未來，朱市長是拿過去分析，我希望一年最少有18萬小孩出生，六年就有108萬，若一個月補助1.5萬，排富比例0.925，一年就要1800億元。

郭台銘解釋，1800億元的籌措方式，暨有育兒相關預算600億元、開徵富人稅能籌得500億元、國家主權基金報酬700億元。郭台銘強調，此「國家主權基金」是排除國家六大基金、郵政儲金，盤點國家小金庫而得來的。

長期財源部分，新十大建設－大健康產業投資收益與稅負。另外，要檢討前瞻計畫第二期4200億元，其中有因應少子化友善育兒空間建設預算，把現在僅有42億元再擴大，並整合地方政府空間、人力資源整合。

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