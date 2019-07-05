加熱菸法令不明 綠委促衛福部3個月內定調

2019-07-05 13:49

〔記者彭琬馨／台北報導〕有民眾在攜帶加熱菸進入海關時遭海關扣押，因而向立委陳情。民進黨立委何志偉、蔡易餘今召開「抽菸不好！但戒不了菸怎麼辦？」記者會，替民眾向相關單位爭取合法權益。蔡易餘說，加熱菸品經美國FDA合法上市，但財政部卻對此消極管理，呼籲相關單位應將菸品積極納管；民進黨立委何志偉則說，要求主管機關應在3個月內做出結論，讓第一線海關能順利執法。

民進黨立委何志偉、蔡易餘今與3位陳情人共同召開記者會。陳情人廖先生表示，主管機關一方面並未明定加熱菸品罰則，另一方面卻又不讓民眾攜入國內，「就算願意補稅也不行」；廖先生說，對他來說加熱菸品有助於減低抽菸的數量，他認為相關單位執法不公。

何志偉在記者會上發言時數度強調抽菸不好，但對於有意願戒菸、短時間內卻無法完全戒除菸品的民眾，應維護其相關權益；何志偉說，加熱菸並非毒品、傷人的物品，卻被海關說成是無法進口的電子菸，不甚公允。

財政部關務署簡任稽核陳泰明說，加熱菸品屬性不明，第一線海關只是負責執法，產品可否入境須詢問主管機關相關法令。衛福部菸害防制科長柯睿期則說，加熱菸目前毒性不明，國際無標準檢驗方式，呼籲民眾戒菸還是應求助專業醫師，而非使用其他菸品。

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