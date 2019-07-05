郭台銘台上支票狂開 台下支持群眾紛紛離席

2019-07-05 11:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鴻海前董事長郭台銘今南下高雄舉辦座談會，吸引約1千5百位支持者到場聲援，郭台銘在台上狂開支票，但疑似講得太久，支持群眾坐不住紛紛離席，相當不給「果凍」 面子。

郭台銘針對國內工業用地價格太高，導致中小企業無法在工業地蓋廠房，郭台銘說，蓋工業區沒有人比他懂，他特地去查日本的工業區土地價格，每坪只要1萬多，他保證當選總統後，一定會把台灣工業區的土地價格定在每坪2萬元以內，讓中小企業廠商都買得起土地。

郭台銘還對農漁民喊話，指他當選後，不但小孩國家養，農漁的年金也都由國家來付，而且他還要在太平島上蓋加油站，方便漁民海上作業時加油方便；郭還喊出未來當選總統後，每個月一定會來高雄住一天一夜，其他時間他會帶著團隊到各國簽訂單。

郭台銘在台上狂開支票，演講約一小時，雖然台上氣氛熱絡，但支持群眾疑久坐不住，紛紛離席，但主持座談會的高市副議長陸淑美似乎沒發現此事，還在台上高喊，感謝支持者熱烈響應，今天到場的人很多，害很多郭粉沒有椅子坐，只能站在旁邊聽郭董講話，實在很不好意思。

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