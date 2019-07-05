王金平質疑總統初選民調 吳敦義：不該編造不實謠言、以訛傳訛

2019-07-05 11:25

〔記者施曉光／台北報導〕前立法院長王金平3日公開質疑總統初選民調取樣與公平性，國民黨中央當天緊急滅火，先由民調執行小組召集人黃德福出面說明，黨魁吳敦義隨後在中常會上提議，邀請王金平擔任總統初選民調「總督導」。今天上午吳敦義再度親自出馬召開記者會質疑外界企圖醜化國民黨這次初選民調，他強調有完全信心為黨史上第一次，甚至為其他政黨立下一次重要典範，外界沒有任何理由質疑，編造不實謠言，以訛傳訛，意圖分化國民黨的團結。

吳敦義還說，有某個政黨的總統初選民調就是受到質疑，「完全不公開」，「我們要做典範」。

對於媒體追問是否擔心綠營灌票給特定參選人？吳敦義說，那是沒有辦法的事，因為電訪時不會知道接電話的人是藍的或綠的，可能有些狡猾的人，會想要幫對手陣營挑選出最弱的一個，那是人之常情，但正常的民調還是受到比較多的肯定。

國民黨副主席兼秘書長曾永權則拿出一份日前該黨民調執行小組與5位總統參選人陣營代表達成共識的簽名文件，強調各陣營代表都有簽名，並同意依照該共識執行民調作業，國民黨有充分信心完成這次初選民調，同時已邀中央委員、中評委組成一個15人的選監小組，由前副主席林政則擔任召集人，該小組在8日至14日民調期間，每天會有兩人一組到5家民調公司現場執行監察任務，展現中央公平決心。

對於媒體詢問是否還要邀請王金平擔任民調「總督導」？吳敦義說，望王能答應全體中常委一致通過的邀請，目前王還沒答覆，曾永權會繼續邀請，希望能在民調開始進行前，獲得王的應允，既然王關切民調問題，由王來擔任「總督導」最公正。

吳敦義在聲明中指出，為使這次初選民調務必公平、公正、公開的結果，民調執行小組成員、民調公司以及黨中央人員已經開過好幾次會，大家都有信心讓這次初選民調達到務必客觀嚴謹，並為國民黨以及其他政黨立下初選民調的典範。

吳敦義表示，黨中央在2日已邀5位參選人代表開會確認民調流程，當天會中民調執行小組已盡可能把各方意見納入民調作業規範，會議結論都得到大家共識，外界實在沒有任何理由質疑，編造不實謠言，以訛傳訛，意圖分化黨內團結。

吳敦義並以自己40幾年從政經驗，包括自己以及員工在內，從來沒有人違反法律為擔保，強調做為黨主席，一定要保持公正、公平、公開的作法，而且他沒有參選動機，當他擔任「第三人」的時候，不可能為任何參選人做不公不義的事，留下醜陋紀錄，所有參與民調過程的人也一定會本於大公無私，請大家信任這次的初選民調。

國民黨民調執行小組召集人黃德福則指出，明天上午10點將進行抽樣作業，為昭公信，全程將以直播方式處理，8日至14日進行調查訪問，由5家民調公司執行，15日上午進行統計分析，預定在11點會按照85%的政黨對比民調、15%黨內互比民調以及總結統計，公布所有民調數據，而且5家民調公司資料會全部公開，絕無任何黑箱。

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